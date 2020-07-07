İdlib'deki sığınmacı kamplarında şark çıbanı hastalığı yayılıyor - Son Dakika

İdlib'deki sığınmacı kamplarında şark çıbanı hastalığı yayılıyor

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'nin İdlib ilindeki sığınmacı kamplarında, uygun olmayan yaşam şartları ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği şark çıbanı hastalığının yayılmasına neden oluyor.

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'nin İdlib ilindeki sığınmacı kamplarında, uygun olmayan yaşam şartları ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği şark çıbanı hastalığının yayılmasına neden oluyor.

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Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan sivillerin kaldığı kamplarda açıkta kalan foseptik çukurları ve zarar gören kanalizasyon başta olmak üzere altyapı sorunları nedeniyle şark çıbanı tehlikesi baş gösterdi.

Saldırılardan kaçarak ailesiyle Şam el Hayır kampına sığınan Muhammed el İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinden 7 kişiye şark çıbanı bulaştığını söyledi.

İbrahim, "Yaşadığımız kampın durumu içler acısı. Kampta kirli su birikintisi ve kötü koku var. Ailemden 7 kişiye hastalık bulaştı ve çocuklar iyileşmiyor." dedi.

Kampta sağlık merkezinin bulunmadığını belirten İbrahim, "Alternatif tıp yöntemlerine başvurduk fakat faydasını görmedik. Bu hastalığın yayılmasından endişeliyiz. Kontrol edemiyoruz. Sağlık hizmetine, tedaviye ve ilaca ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Kampın sorumlusu Adnan Kaddur da "Kampta 425 aile yaşıyor. 120 aileye hastalık bulaşmış durumda. İlacın bölgede bulunmaması, kanalizasyon sularının yollarda birikmesi nedeniyle hastalık bulaşıyor. Sayı her gün artmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

İdlibli doktor İbrahim Mekki de kentte ilaç eksikliğinin şark çıbanının yayılmasına neden olduğunu söyledi.

Şark çıbanının bulaşıcı bir deri hastalığı olduğunu belirten Mekki "Hastalık tatarcık sineğinin ısırması ile bulaşır. Teşhis edildikten sonra tedavi süreci başlar. Yara sayısına, bölgesine ve vücudun direncine göre tedavi edilir. Bölge olarak ilaç eksikliğinden şikayetçiyiz. Hastalıktan korunmak için böcek öldürücü ilaçların kullanılması, yatarken cibinlik kullanılması ve açık kanalizasyon çukurlarının kapatılması gerekir." ifadelerini kullandı.

Şark çıbanı

Dünyada daha çok Akdeniz ile Orta Doğu'da görülen hastalığa "Leishmania tropica" adlı parazit neden oluyor.

Tatarcık ve yakarca gibi sineklerin bulaştırdığı mikrop, hijyen ve temizlik bakımından sıkıntılı bölgelerde hızla yayılma imkanı buluyor. Virüsün zamanla vücuda yayılmasıyla çıbana sebep olan parazit, sineğin ısırdığı yerde pembe bir leke oluşturuyor. Zamanla leke daha belirgin hale gelerek yara halini alıyor.

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:50 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İdlib'deki sığınmacı kamplarında şark çıbanı hastalığı yayılıyor - Son Dakika
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