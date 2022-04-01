İdlib'deki siviller bir ramazanı daha evlerinden uzakta karşılıyor (1) - Son Dakika

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla yerlerinden edilerek İdlib'deki kamplara sığınmak zorunda kalan siviller ramazan ayını 12. kez iç savaş altında, evlerinden uzakta karşılıyor.
Türkiye ve Rusya arasında Mart 2020'de imzalanan ateşkesle kısmi güven ortamında bulunan siviller, iç savaşın getirdiği şartlarda maddi imkansızlıklar içinde ramazana giriyor. Kampta kalan Suriyeliler, zor şartlar altında yaşamlarını südrüyor.
Kaynak: AA
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