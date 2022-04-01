İdlib'deki siviller bir ramazanı daha evlerinden uzakta karşılıyor (1) - Son Dakika
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İdlib'deki siviller bir ramazanı daha evlerinden uzakta karşılıyor (1)

01.04.2022 12:47

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla yerlerinden edilerek İdlib'deki kamplara sığınmak zorunda kalan siviller ramazan ayını 12. kez iç savaş altında, evlerinden uzakta karşılıyor.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla yerlerinden edilerek İdlib'deki kamplara sığınmak zorunda kalan siviller ramazan ayını 12. kez iç savaş altında, evlerinden uzakta karşılıyor.

Türkiye ve Rusya arasında Mart 2020'de imzalanan ateşkesle kısmi güven ortamında bulunan siviller, iç savaşın getirdiği şartlarda maddi imkansızlıklar içinde ramazana giriyor. Kampta kalan Suriyeliler, zor şartlar altında yaşamlarını südrüyor.

İdlib'deki siviller bir ramazanı daha evlerinden uzakta karşılıyor (1)
İdlib'deki siviller bir ramazanı daha evlerinden uzakta karşılıyor (1)
İdlib'deki siviller bir ramazanı daha evlerinden uzakta karşılıyor (1)

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Beşşar Esed, Suriye, Savaş, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İdlib'deki siviller bir ramazanı daha evlerinden uzakta karşılıyor (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: İdlib'deki siviller bir ramazanı daha evlerinden uzakta karşılıyor (1) - Son Dakika
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