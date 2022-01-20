Tıp fakültesi ilk mezunlarını verdi - Son Dakika

Suriye'nin kuzeybatısında kurulan İdlib Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimlerini tamamlayan 77 öğrenci, yapılan mezuniyet töreniyle diplomalarını aldı.

İdlib ilinin 2015'te muhalif grupların eline geçmesinin ardından kurulan üniversitenin tıp fakültesi, ilk mezunları için tören düzenledi.

34'ü kadın 43'ü erkek toplam 77 tıp öğrencisi, mezuniyet töreninde diplomalarına kavuştu.

İdlib Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Yaser Keneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıllık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler için tören gerçekleştirdiklerini söyledi.

Keneş, mezun olarak doktor unvanı kazanan öğrencilerin uzmanlıklarını da üniversitenin hastanesinde devam edebileceklerini kaydetti.

"Allah bu duyguyu tüm öğrencilere nasip etsin"

Eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olan Süleyman Şeyh tarifsiz duygular içerisinde olduğunu söyledi.

Şeyh, başladığı öğrencilik hayatını mezuniyet ile taçlandığını ifade ederek, "Mutluyum, Allah bu duyguyu tüm öğrencilere nasip etsin." temennisinde bulundu.

Süleyman Şeyh'in babası Muhammed Şeyh de oğluyla gurur duyduğunu ve büyük mutluluk içinde olduklarını dile getirdi.

Baba Şeyh, "Öğrencilerin başarılı olmasında emeği geçen tüm doktorlara teşekkür ederim." dedi.