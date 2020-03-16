İdlib'deki Türk-Rus ortak devriyesinin görüntüleri yayınlandı - Son Dakika

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İdlib'deki Türk-Rus ortak devriyesinin görüntüleri yayınlandı
11 dakika önce
İdlib'deki Türk-Rus ortak devriyesinin görüntüleri yayınlandıSuriye, (DHA)- Rusya Savunma Bakanlığı'na ait haber kanalı Zvezda TV, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında, İdlib yakınındaki M4 karayolunda Türk-Rus dün gerçekleştirilen...
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:55 Kaynak: DHA
İdlib'deki Türk-Rus ortak devriyesinin görüntüleri yayınlandı
Suriye, (DHA)- Rusya Savunma Bakanlığı'na ait haber kanalı Zvezda TV, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında, İdlib yakınındaki M4 karayolunda Türk-Rus dün gerçekleştirilen ortak devriyenin görüntülerini yayınladı.
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