İdlib'deki Türk-Rus ortak devriyesinin görüntüleri yayınlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'deki Türk-Rus ortak devriyesinin görüntüleri yayınlandı - Son Dakika

İdlib'deki Türk-Rus ortak devriyesinin görüntüleri yayınlandı

11 dakika önce

İdlib'deki Türk-Rus ortak devriyesinin görüntüleri yayınlandıSuriye, (DHA)- Rusya Savunma Bakanlığı'na ait haber kanalı Zvezda TV, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında, İdlib yakınındaki M4 karayolunda Türk-Rus dün gerçekleştirilen...

İdlib'deki Türk-Rus ortak devriyesinin görüntüleri yayınlandı

Suriye, (DHA)- Rusya Savunma Bakanlığı'na ait haber kanalı Zvezda TV, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında, İdlib yakınındaki M4 karayolunda Türk-Rus dün gerçekleştirilen ortak devriyenin görüntülerini yayınladı.

İdlib'deki Türk-Rus ortak devriyesinin görüntüleri yayınlandı

İdlib, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:55 Kaynak: DHA
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