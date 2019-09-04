Son Dakika Haberleri: İdlib'deki yüz binlerce çocuk okula gidemiyor
Son Dakika Dünya Haber

İdlib'deki yüz binlerce çocuk okula gidemiyor

1 saat önce

Çocukları koruma örgütü Save the Children Suriye'nin İdlib vilayetinde savaş nedeniyle okulların yaklaşık yarısının açık olmadığını duyurdu.

İdlib'deki yüz binlerce çocuk okula gidemiyor, System.String[]

Çocukları koruma örgütü Save the Children Suriye'nin İdlib vilayetinde savaş nedeniyle okulların yaklaşık yarısının açık olmadığını duyurdu. Yüz binlerce çocuk gelecek yıl okula gidemeyecek.Çocukları koruma örgütü Save the Children Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde yüz binlerce çocuğun gelecek öğrenim döneminde okula gidemeyeceğini açıkladı. Eğitim kurumlarının yarısının tahrip olduğu ve faal durumdaki okulların okul çağındaki 650 bin çocuktan en fazla 300 binini alabileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca ailelerin güvenlik gerekçesiyle çocuklarını okula göndermek yerine evde tuttuğu ifade edildi.


Save the Children Suriye direktörü Sonia Khush ebeveynlerin öğretmenlerden okulları kapatmalarını istediğini söyledi. Khush "Binlerce çocuk açısından durumun bu kadar kötüleşmesine uluslararası toplum nasıl tahammül edebiliyor? Bu çocukların eğitim alamamasın nasıl olur da izin verebiliriz?" dedi.


Save the Children'ın partner kuruluşlarından Hurras Network'e göre İdlib'deki 1193 okuldan sadece 653'i faal durumda. 353 okul tahrip oldu ya da terk edildi bunların sadece 87'sinin yakın zamanda tırmanan gerginlik nedeniyle bu hale geldiği belirtiliyor. Kurumun yaptığı araştırmaya göre 200'den fazla okul da sığınmacılara barınak olarak kullanıyor.


Rusya ile Türkiye arasında Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan İdlib mutabakatı uyarınca bölgede gerginliği azaltma bölgeleri oluşturulmuştu. Mutabakat sonucunda Beşar Esad rejimi ateşkes uygulamayı kabul etmiş ve İdlib'e düzenleyeceği askeri operasyonu ertelemişti. Ancak Nisan sonundan bu yana Suriye ordusu Rus uçaklarının da desteğiyle İdlib'deki cihatçılara operasyonlar düzenliyor. İdlib'in büyük bir kesimi El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam'ın kontrolünde bulunuyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İdlib'in Şam rejimine bağlı güçlerin düzenlediği operasyon nedeniyle "yavaş yavaş yok olduğunu" söylemişti. ABD'nin de İdlib'e yönelik bombardımana başladığını söyleyen Erdoğan konuyla ilgili bu ay içinde de Rusya-Türkiye- İran olarak görüşeceklerini belirtmişti. Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin 16 Eylül'de Ankara'da üçlü zirvede Suriye konusunu ele almak üzere bir araya gelmesi planlanıyor.


AFP, dpa/ EC, JD


(c)


Save the Children, Suriye, İdlib, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Chp'li çeviköz: şam yönetimiyle irtibata geçilmeli
Azez'deki patlamanın failleri yakalandı Küçük çocuğun baba özlemi yürekleri dağladı: Seni rüyalarımda görüyorum Marketten çikolata çalan çocuk güvenlik görevlileri tarafından kırbaçlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 18:47:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İdlib'deki yüz binlerce çocuk okula gidemiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]