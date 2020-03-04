İdlib'den acı haber: 2 şehit, 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'den acı haber: 2 şehit, 6 yaralı - Son Dakika

İdlib'den acı haber: 2 şehit, 6 yaralı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bahar Kalkanı Harekatı alanında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına rejim tarafından açılan ateş sonucu 2 askerin şehit olduğu, 6 askerin de yaralandığı belirtildi.

İdlib'den acı haber: 2 şehit, 6 yaralı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bahar Kalkanı Harekatı alanında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına rejim tarafından açılan ateş sonucu 2 askerin şehit olduğu, 6 askerin de yaralandığı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekatı alanında bulunan unsurlarımıza rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Harekatın başlangıcından bu yana 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edilmiş, 3 bin 138 rejim unsuru da etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

(İHA)

Bahar Kalkanı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:00 Kaynak: İHA
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