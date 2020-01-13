İdlib'den Afrin'e göç eden sivillere yardım - Son Dakika
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İdlib'den Afrin'e göç eden sivillere yardım

7 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde, Esad rejimi saldırılarından göç ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörden arındırdığı Afrin ilçesine yerleşen ailelere, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından yardım malzemesi dağıtıldı.

İdlib'den Afrin'e göç eden sivillere yardım, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentinde, Esad rejimi saldırılarından göç ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörden arındırdığı Afrin ilçesine yerleşen ailelere, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından yardım malzemesi dağıtıldı.

Suriye'nin İdlib kentinin güney kırsalına yönelik saldırılar nedeniyle 20 Aralık 2019'dan bu yana göç ederek, Afrin'e gelen 2 bin aileye, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından, gıda, hijyen paketi, sünger yatak, battaniye, soba ve yakacak gibi yardım malzemeleri verildi.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, savaş mağduru sivillerin ihtiyaçlarını gidermek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Tahiroğlu, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz Kasım ayı başından bu yana yaklaşık 400 bin insan göç etmek zorunda kaldı. Bunların büyük bir kısmı İdlib'in kuzeyine gelirken Afrin ile Azez ve çevresindeki bölgelere de sığınanlar oldu. Göç eden tüm mağdur ailelerin ihtiyaçlarını giderebilmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Hala ihtiyaçları karşılanamayan çok sayıda aile bulunuyor. Bu nedenle tüm vicdan sahiplerini destekte bulunmaya davet ediyoruz."


Suriye, Afrin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:12 Kaynak: DHA
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