İdlib'den askeri araçlar geldi - Son Dakika
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İdlib'den askeri araçlar geldi

7 saat önce

SURİYE'nin İdlib bölgesinde görev yapan TSK'ya ait askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

İdlib'den askeri araçlar geldi, System.String[]
SURİYE'nin İdlib bölgesinde görev yapan TSK'ya ait askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

İdlib bölgesindeki gözlem noktalarında görev yapan aralarında zırhlı personel taşıyıcıların da yer aldığı askeri araçlar, konvoy halinde saat 16.00 sıralarında, Cilvegözü Sınır Kapısı'na geldi. Buradan güvenlik önlemleri altında Türkiye'ye giriş yapan askeri araçların, geldikleri birliklere dönüş yaptığı bildirildi.


- Reyhanlıhatay
Cilvegözü, Türkiye, Hatay, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:18 Kaynak: DHA
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