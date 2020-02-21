İdlib'den askeri araçlar geldi - Son Dakika

İdlib'den askeri araçlar geldi
7 saat önce
SURİYE'nin İdlib bölgesinde görev yapan TSK'ya ait askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:18 Kaynak: DHA
SURİYE'nin İdlib
bölgesinde görev yapan TSK
'ya ait askeri araçlar, Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesi Cilvegözü
Sınır Kapısı'ndan Türkiye
'ye giriş yaptı.
İdlib bölgesindeki gözlem noktalarında görev yapan aralarında zırhlı personel taşıyıcıların da yer aldığı askeri araçlar, konvoy halinde saat 16.00 sıralarında, Cilvegözü Sınır Kapısı'na geldi. Buradan güvenlik önlemleri altında Türkiye'ye giriş yapan askeri araçların, geldikleri birliklere dönüş yaptığı bildirildi.
- Reyhanlıhatay
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