Son Dakika Haberleri: - İdlib'den Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel - İdlib'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

- İdlib'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

56 dakika önce

- İdlib'den Barış Pınarı Harekatı'na destekİDLİB - İdlib'e bağlı Maarat el Numan'da YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için gösteri düzenlendi.

- İdlib'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

İDLİB - İdlib'e bağlı Maarat el Numan'da YPG/ PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için gösteri düzenlendi.

İdlib'e bağlı Maarat el Numan'da halk, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun Suriye'nin kuzeyini terör örgütlerinden temizlemek üzere başlattıkları Barış Pınarı Harekatı'na destek için gösteri düzenledi. Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için sokaklara çıkan halk, terörist gruplara karşı sloganları attı. Her zaman terör örgütlerinin karşısında olduklarını ifade eden halk, Türk ordusu ve Suriye halkı arasında kardeşlik olduğunu vurguladı.

- İdlib'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, İdlib, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:33 Kaynak: İHA
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