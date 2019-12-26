'İdlib'den başlayan göçmen akınından endişelenen Merkel Türkiye'ye gidecek' - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'İdlib'den başlayan göçmen akınından endişelenen Merkel Türkiye'ye gidecek' - Son Dakika Dünya

'İdlib'den başlayan göçmen akınından endişelenen Merkel Türkiye'ye gidecek'

6 saat önce

Alman basını Suriye’deki çatışmaların yeni bir göçmen dalgası yaratacağından endişe eden Merkel’in, Erdoğan ile göçmen mutabakatını görüşmek için Ankara'ya gideceğine yer verdi.

'İdlib'den başlayan göçmen akınından endişelenen Merkel Türkiye'ye gidecek', System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında yapılan göçmen mutabakatının muhafaza edilmesi için gelecek ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edecek.


Alman gazetesi Sueddeutsche Zeitung, Suriye'deki çatışmaların yeni bir göçmen dalgası yaratacağından endişe eden Merkel'in, Erdoğan ile göçmen mutabakatını görüşmek için Ankara'ya gideceğine duyurdu.

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Angela Merkel, Türkiye, Suriye, Ankara, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:57 
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