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'İdlib'den başlayan göçmen akınından endişelenen Merkel Türkiye'ye gidecek'
6 saat önce
Alman basını Suriye’deki çatışmaların yeni bir göçmen dalgası yaratacağından endişe eden Merkel’in, Erdoğan ile göçmen mutabakatını görüşmek için Ankara'ya gideceğine yer verdi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında yapılan göçmen mutabakatının muhafaza edilmesi için gelecek ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edecek.
Alman gazetesi Sueddeutsche Zeitung, Suriye'deki çatışmaların yeni bir göçmen dalgası yaratacağından endişe eden Merkel'in, Erdoğan ile göçmen mutabakatını görüşmek için Ankara'ya gideceğine duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:57
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