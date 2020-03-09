İdlib'den döndü, kazada öldü - Son Dakika
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İdlib'den döndü, kazada öldü

6 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er Mehmet Ali Eski, toprağa verildi.

İdlib'den döndü, kazada öldü, System.String[]

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er Mehmet Ali Eski, toprağa verildi.


İdlib'de görevli iken memleketi olan Mersin'in Mut ilçesine gelen ve 7 Mart 2020 tarihi akşamı trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Ali Eski için, ilçeye bağlı Sarıveliler Mahalle Mezarlığında düzenlenen cenaze namazına ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Eski'nin cenazesi toprağa verildi. - MERSİN

Mersin, İdlib, Mut, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:59 Kaynak: İHA
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