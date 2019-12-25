İdlib'den göç eden aileler çadırlara yerleştiriliyor - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin İdlib ilinin güney kırsalından göç eden aileler için Harbenuş bölgesinde 150 çadır kurulduğu bildirildi.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yazılı açıklamasında, göç yolundaki aileler için çadır kurduklarını belirtti.

Saldırılardan kaçarak Harbenuş bölgesine göç eden sivillerin barınması için kurulan çadırlara, ailelerin yerleştirildiğini anlatan Tosun, İdlib'e bağlı Maret Numan bölgesine yönelik saldırılar nedeniyle sivillerin Türkiye-Suriye sınır hattına doğru göç ettiğini kaydetti.

Tosun, göç eden aileler için çadır kurmaya devam edeceklerini söyledi.