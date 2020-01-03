İdlib'den göç edenlerin sayısı 300 bini geçti - Son Dakika

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İdlib'den göç edenlerin sayısı 300 bini geçti
6 saat önce
SURİYE'de rejim ve Rusya'nın saldırılar nedeniyle yaşadıkları İdlib kentini terk ederek Türkiye sınırına yakın alanlara gelenlerin sayısı son 4 günde gelen 44 bin kişiyle birlikte 300 bini geçti.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:19 Kaynak: DHA
SURİYE'de rejim ve Rusya'nın saldırılar nedeniyle yaşadıkları İdlib kentini terk ederek Türkiye sınırına yakın alanlara gelenlerin sayısı son 4 günde gelen 44 bin kişiyle birlikte 300 bini geçti.
Saldırıların hedefi olan İdlib'in Maaret el Numan ilçesi ile kırsalında yaşayan ailelerin güvenli bölge olarak gördükleri Türkiye sınırı yakınlarına göçleri devam ediyor. Yerel kaynaklar son saldırılardan dolayı göç etmek ve Türkiye sınırına yakın alanlara gelmek zorunda kalanların sayısının her geçen gün arttığını, kasım ayı başından bu yana da gelenlerin sayısının 328 bine yükseldiğini belirtti.
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