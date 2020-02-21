İdlib'den göç sürüyor - Son Dakika
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İdlib'den göç sürüyor

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentindeki saldırılardan kaçan siviller, Türkiye sınır hattındaki kamplar bölgesi ve teröristlerden temizlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine doğru göç ediyor.

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Suriye'nin İdlib kentindeki saldırılardan kaçan siviller, Türkiye sınır hattındaki kamplar bölgesi ve teröristlerden temizlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine doğru göç ediyor.

Rusya ve Esad rejimine ait savaş uçaklarının bombardımanı nedeniyle İdlib'den kaçan siviller, Türkiye sınırına doğru göç etmeye devam ediyor. Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 2 milyona ulaştı. İdlib'deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması nedeniyle binlerce sivil, sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor.

Saldırılardan kaçarak evsiz kalan binlerce aile yardım bekliyor. Suriyelilerin bazıları eşyalarını kamyonet ile taşırken bazıları da motosiklet üzerinde taşıyabildikleri eşyalarıyla göç etmeye çalışıyor. Göç edenlerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken bir kısmı da Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor.

İhlas Haber Ajansı'nın görüntülediği göç dalgası yolunda Türkiye destekli ılımlı muhalif askerlerin uçaksavar monteli araç ile yaptıkları yolculuk da dikkat çekti.

(Umutcan İşledici - Adem Karagöz - Onur Akbulut/İHA)

Türkiye, Fırat, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:55 Kaynak: İHA
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