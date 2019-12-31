İdlib'den kaçan siviller kendi çabalarıyla hayatta kalmaya çalışıyor - Son Dakika
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İdlib'den kaçan siviller kendi çabalarıyla hayatta kalmaya çalışıyor

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentindeki siviller Esad rejiminin gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle kaçmaya devam ediyor.

İdlib'den kaçan siviller kendi çabalarıyla hayatta kalmaya çalışıyor, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentindeki siviller Esad rejiminin gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle kaçmaya devam ediyor. Hayatta kalmak için mücadele veren siviller, İdlib'in kuzeyinde bulunan Haranabush ve Deir Hassan köylerinde ve Türkiye sınırlarına yakın alanlarda kendi çabaları ile çadırlar kurmaya çalışıyor.


Suriye'de, Beşar Esad rejiminin hava saldırıları yoğunlaşırken siviller, elverişsiz hava koşullarında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yaşadıkları bölgeleri terk eden siviller, İdlib'in kuzeyinde bulunan Haranabush ve Deir Hassan köylerine ve Türkiye sınırlarına yakın alanlara akın ediyor. Ölümden kaçan siviller evlerini bırakıp Türkiye sınırlarında çadırlarda kalmaya tercih etti. Siviller Türk sınırlarına yakın alanlarda ve yollar etrafında düzensiz bir şekilde kendi çabalarıyla çadırlar kuruyor. Siviller ilaç, ısınma ve barınma gibi temel ihtiyaçlar olmadan, hayatta kalmak için çabalıyor.


Kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda kalan aileler, yardım kuruluşlarına ve uluslararası yardım örgütlerine yaşam koşullarının kötüleşmesi üzerine yardım çağrısında bulundu.


Sivillerden biri, "Saldırılardan kaçtık. Gördüğünüz gibi buraya başka siviller de geldiler. Buraya yeni bir aile geldi basit bir çadır yapmak için herhangi bir eşyası yok. Ben bazı eşyalar verdim ama bu havada böyle bir çadır yetmez "dedi. - İDLİB

Beşşar Esed, Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:09 Kaynak: İHA
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