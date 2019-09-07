Son Dakika Haberleri: İdlib'den kaçanlar, türkiye sınırındaki köylerde zeytinliklere sığınıyor
Son Dakika Güncel Haber

İdlib'den kaçanlar, türkiye sınırındaki köylerde zeytinliklere sığınıyor

6 dakika önce

İdlib'den kaçanlar, Türkiye sınırındaki köylerde zeytinliklere sığınıyor(LOGOSUZ DAĞITIM / DHA)

İdlib'den kaçanlar, Türkiye sınırındaki köylerde zeytinliklere sığınıyor

(LOGOSUZ DAĞITIM/ DHA)

Türkiye, İdlib, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB ve Türkiye arasında imzalanan mülteci mutabakatı neleri kapsıyor?
Geliştirdiği karışımla ayakkabıları yakarak boyuyor Boşanmak isteyen eşinden intikam için 4 çocuğunu asarak öldürdü Dışişleri'nden ABD'ye seyahat uyarısı tepkisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 16:28:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İdlib'den kaçanlar, türkiye sınırındaki köylerde zeytinliklere sığınıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]