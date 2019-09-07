İdlib'den kaçanlar, türkiye sınırındaki köylerde zeytinliklere sığınıyor
6 dakika önce
İdlib'den kaçanlar, Türkiye sınırındaki köylerde zeytinliklere sığınıyor(LOGOSUZ DAĞITIM / DHA)
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:21 Kaynak: DHA
İdlib'den kaçanlar, Türkiye sınırındaki köylerde zeytinliklere sığınıyor
(LOGOSUZ DAĞITIM/ DHA)
AB ve Türkiye arasında imzalanan mülteci mutabakatı neleri kapsıyor? Geliştirdiği karışımla ayakkabıları yakarak boyuyor Boşanmak isteyen eşinden intikam için 4 çocuğunu asarak öldürdü Dışişleri'nden ABD'ye seyahat uyarısı tepkisi