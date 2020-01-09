İdlib'den kaçarak kampa sığınan siviller çadır hastanesinde tedavi oluyor - Son Dakika
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İdlib'den kaçarak kampa sığınan siviller çadır hastanesinde tedavi oluyor

6 saat önce

Esad rejimi ve Rus bombardımanından kaçarak İdlib'in kuzeyindeki Sarmada köyünde bulunan kampa sığınan sivillere sağlık hizmeti sağlandı.

Esad rejimi ve Rus bombardımanından kaçarak İdlib'in kuzeyindeki Sarmada köyünde bulunan kampa sığınan sivillere sağlık hizmeti sağlandı. Tek tek muayene edilen siviller, kampa kurulan geçici çadır hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Suriye'de Esad rejimi ve Rus bombardımanı devam ederken binlerce kişinin Türkiye sınırına akını devam ediyor. İdlib'in batısından kaçan bazı siviller ise İdlib'in kuzeyinde bulunan kamplara sığındı. Kendi çabaları ile hayata tutunmaya çalışan siviller, İdlib'in kuzeyinde bulunan Sarmada köyündeki kampta yaşam mücadelesi veriyor.

Yaklaşık 3 ay önce Suriyeli bir yardım örgütü tarafından oluşturulan sağlık ekibi, düzenli olarak kampları ziyaret ederek sivillere sağlık hizmeti veriyor. Sağlık ekibi, gittikleri kamplarda çadır kurarak sivillerin ihtiyacına göre hizmet veriyor. Bu kez Sarmada köyünde bulunan kampı ziyaret eden ekipler, çocuklar ile yetişkinleri tek tek kontrol etti. Bir doktor, 2 hemşire, bir eczacı ve bir de ambulans şoföründen oluşan sağlık ekibi, kurdukları çadırda 50 ila 70 kişiye hizmet veriyor. Sivillere ücretsiz sağlık hizmeti veren ekip, çalışmalarına farklı kamplarda devam ediyor.

Hemşir Basim Yusuf, "Tıbbı çadır kurulması fikri, kaçan sivillerin ihtiyaçları karşılaşmak amacıyla ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi kamplar sağlık merkezlerden çok uzak. Özellikle son dönemlerde saldırıların yoğunlaşmasıyla sivillere yardım etmek için böyle bir çadır kurmaya karar verdik" dedi.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

İdlib'den kaçarak kampa sığınan siviller çadır hastanesinde tedavi oluyor

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:50 Kaynak: İHA
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