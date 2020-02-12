İdlib'den kaçış: 10 haftada 700 bin kişi yurdundan oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya İdlib'den kaçış: 10 haftada 700 bin kişi yurdundan oldu - Son Dakika Dünya

İdlib'den kaçış: 10 haftada 700 bin kişi yurdundan oldu

6 saat önce

Suriyeli siviller, İdlib'de yaşanan çatışmalar sebebi ile şehri terk etmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre aralık ayından bu yana bölgede yaşayan 700 bin Suriyeli evini terk etti. Suriyeliler kuzeydeki Türkiye sınırına doğru ilerlemeye devam ediyor.

İdlib'den kaçış: 10 haftada 700 bin kişi yurdundan oldu, System.String[]

Suriyeli siviller, İdlib'de yaşanan çatışmalar sebebi ile şehri terk etmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre aralık ayından bu yana bölgede yaşayan 700 bin Suriyeli evini terk etti. Suriyeliler kuzeydeki Türkiye sınırına doğru ilerlemeye devam ediyor.


Şam güçleri, bölgede 2012 yılından beri elinden çıkmış olan, ülkenin 4 büyük şehrini bir birine bağlayan önemli bir ana yolu geri aldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Birleşmiş Milletler, Türkiye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türk askeri İdlib'de kendini savunma hakkına sahip
NATO'dan Rusya destekli Esed rejimine "saldırıları durdur" çağrısı ABD Büyükelçiliği'nin videolu İdlib paylaşımına Rusya'dan dikkat çeken yanıt: Takdiri size bırakıyoruz Türk askerine hakaret eden Esed rejimi muhabiri Shadi Helwa'nın aracı füzeyle vuruldu

Son Dakika Haberleri
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 23:10:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib'den kaçış: 10 haftada 700 bin kişi yurdundan oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]