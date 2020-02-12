İdlib'den kaçış: 10 haftada 700 bin kişi yurdundan oldu

Suriyeli siviller, İdlib'de yaşanan çatışmalar sebebi ile şehri terk etmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre aralık ayından bu yana bölgede yaşayan 700 bin Suriyeli evini terk etti. Suriyeliler kuzeydeki Türkiye sınırına doğru ilerlemeye devam ediyor.



Şam güçleri, bölgede 2012 yılından beri elinden çıkmış olan, ülkenin 4 büyük şehrini bir birine bağlayan önemli bir ana yolu geri aldı.