İdlib'den sivillerin göçü devam ediyor - Son Dakika
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İdlib'den sivillerin göçü devam ediyor

6 saat önce

SURİYE rejiminin destekçileri ile ele geçirmek için saldırılar düzenlediği İdlib'den sivillerin kaçışı devam ediyor.

İdlib'den sivillerin göçü devam ediyor, System.String[]
SURİYE rejiminin destekçileri ile ele geçirmek için saldırılar düzenlediği İdlib'den sivillerin kaçışı devam ediyor. Bombardımandan kaçan binlerce sivil, Türkiye sınırının yanı sıra TSK'nın sınır ötesi harekatları ile terörden arındırılan Afrin ve Azez bölgesine göç ediyor.

Suriye'nin İdlib kentinde sivillerin yaşadığı bölgelere rejimin saldırıları sürüyor. Saldırılar nedeniyle özellikle İdlib kırsalındaki yerleşim alanlarından başlayan zorunlu göç bugün de devam etti. Rejimin havadan ve karadan saldırıları sonucu evlerini terk eden binlerce kişi, yanlarına alabildikleri eşyaları yükledikleri araçlarıyla güvenli bölgelere ulaşmak üzere yola çıktı. Daha önce Türkiye sınırına yakın noktalara giden siviller, son zamanlarda ise daha güvenli gördükleri Afrin ve Azez'i tercih etti. Kamyon, kamyonet, minibüs ve otomobillerle yola çıkan Suriyeliler, kilometrelerce uzunluğundaki konvoy ile İdlib'den uzaklaşmaya çalıştı.İdlib ile Afrin arasındaki Basuta bölgesinde de binlerce aracın oluşturduğu kilometrelerce uzunluğundaki konvoyun sorunsuz şekilde güvenli alanlara ulaşması için Suriye Milli Ordusu askerleri de önlem aldı.


- Suriye
Türkiye, Suriye, Afrin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:19 Kaynak: DHA
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