İdlib'den Türkiye sınırına gelenlerin sayısı 480 bini geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'den Türkiye sınırına gelenlerin sayısı 480 bini geçti - Son Dakika

İdlib'den Türkiye sınırına gelenlerin sayısı 480 bini geçti

6 saat önce

SURİYE'de, Esad rejimi tarafından İdlib ve kırsalına yönelik saldırılar nedeniyle göç devam ederken, son 3 günde Türkiye sınırına yakın bölgelere gelenlerin sayısı, 480 bini aştı.

İdlib'den Türkiye sınırına gelenlerin sayısı 480 bini geçti, System.String[]

SURİYE'de, Esad rejimi tarafından İdlib ve kırsalına yönelik saldırılar nedeniyle göç devam ederken, son 3 günde Türkiye sınırına yakın bölgelere gelenlerin sayısı, 480 bini aştı.

Esad rejimi ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarında kalan batı ve güney kırsalına yoğun saldırıları sürüyor. Havadan ve karadan yapılan saldırlar nedeniyle son 3 günde 32 bin kişi daha evlerini ve yaşadıkları yerleri terk ederek, Türkiye sınırına yakın alanlara geldi. Son günlerde Hayyan, Anadan, Ayn Cara, Kasimiyye, Sellüm, Daret İzze, Etarib, Hureytan, Han Tuman, Han Asal, Kefer Naha Bara ve Ayn Cara'dan göçler devam ederken, siviller daha çok Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörden arındırdığı 'Zeytin Dalı' ile 'Fırat Kalkanı' bölgelerine geliyor.İdlib'in güney ve güneydoğusu ile Halep'in batı ve güney bölgesine saldırılar nedeniyle kasım ayından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına gelenlerin sayısı, 480 bini aştı. Saldırılardan kaçanların gelerek, yerleştikleri alanlarda çadır, gıda ve ısınma malzemelerine ihtiyacın olduğu belirtildi.


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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:42 Kaynak: DHA
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