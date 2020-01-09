İdlib'den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 380 bine ulaştı - Son Dakika

SURİYE'nin İdlib kentine, rejim tarafından düzenlenen saldırılar nedeniyle evlerini terk edip, Türkiye sınırı yakınlarındaki güvenli bölgelere göç edenlerin sayısı son 2 günde gelenlerle birlikte 380 bine ulaştı.

Kentin güneyindeki rejim saldırıları nedeniyle sivillerin, güvenli bölge olarak gördükleri Türkiye sınırı yakınlarındaki alanlara göçleri devam ediyor. Özellikle İdlib'in Maaret el Numan ve Serakib ilçesi ile çevredeki köylerde yaşayan aileler, topraklarından kaçarak hayata tutunmaya çalışıyor. Yerel kaynaklar son 2 günde 20 bin kişinin daha göç ettiğini, geçtiğimiz Kasım ayı başından bu yana göç edenlerin sayısının 380 bine ulaştığını söylediler. Göçün, terörden arındırılan Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı Bölgesi'ne yoğunlaştığı öğrenildi.

250 BİN KİŞİ DAHA GELEBİLİR

Ayrıca yerel kaynaklar, Cebel Ez -Zeviye ve kırsalındaki yerleşim alanlarından da göçün başladığını, saldırıların artması halinde bu bölgede yaşayan 250 bin kişinin, Türkiye sınırı yakınlarına gelmesinden endişe ettiklerini kaydetti. İdlib kırsalındaki derme çatma çadırlardan oluşan kamp alanlarının dolduğunu, yeni gelenler ve gelecek olanlar için çadır kurulacak alan bulunmadığını belirten yerel kaynaklar, yüz binlerce sivilin yardım beklediğini ifade ettiler.

ÇOCUKLAR ZARAR GÖRÜYOR

Saldırılardan canlarını zor kurtaran binlerce Suriyeli, Türkiye sınırına yakın alanlara göç edip, buralarda kurdukları derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Çamur içindeki çadırlardaki kötü koşullar ise en fazla çocukları etkiliyor. Bazılarının zeytin ağaçları altına naylondan çadır kurduğu bölgede, ayaklarında ayakkabı, çorap olmayan çocuklar iç savaşın acımasızlığına rağmen yaşamlarını sürdürüyor.

Öte yandan, göç ederken yanlarına yeteri kadar eşya alamayan ailelere, sivil toplum kuruluşları mevsim şartlarına uygun battaniye ve kıyafet yardımı yapıyor.