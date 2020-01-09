İdlib'den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 380 bine ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 380 bine ulaştı - Son Dakika

İdlib'den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 380 bine ulaştı

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentine, rejim tarafından düzenlenen saldırılar nedeniyle evlerini terk edip, Türkiye sınırı yakınlarındaki güvenli bölgelere göç edenlerin sayısı son 2 günde gelenlerle birlikte 380 bine ulaştı.

İdlib'den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 380 bine ulaştı, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentine, rejim tarafından düzenlenen saldırılar nedeniyle evlerini terk edip, Türkiye sınırı yakınlarındaki güvenli bölgelere göç edenlerin sayısı son 2 günde gelenlerle birlikte 380 bine ulaştı.

Kentin güneyindeki rejim saldırıları nedeniyle sivillerin, güvenli bölge olarak gördükleri Türkiye sınırı yakınlarındaki alanlara göçleri devam ediyor. Özellikle İdlib'in Maaret el Numan ve Serakib ilçesi ile çevredeki köylerde yaşayan aileler, topraklarından kaçarak hayata tutunmaya çalışıyor. Yerel kaynaklar son 2 günde 20 bin kişinin daha göç ettiğini, geçtiğimiz Kasım ayı başından bu yana göç edenlerin sayısının 380 bine ulaştığını söylediler. Göçün, terörden arındırılan Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı Bölgesi'ne yoğunlaştığı öğrenildi.

250 BİN KİŞİ DAHA GELEBİLİR

Ayrıca yerel kaynaklar, Cebel Ez -Zeviye ve kırsalındaki yerleşim alanlarından da göçün başladığını, saldırıların artması halinde bu bölgede yaşayan 250 bin kişinin, Türkiye sınırı yakınlarına gelmesinden endişe ettiklerini kaydetti. İdlib kırsalındaki derme çatma çadırlardan oluşan kamp alanlarının dolduğunu, yeni gelenler ve gelecek olanlar için çadır kurulacak alan bulunmadığını belirten yerel kaynaklar, yüz binlerce sivilin yardım beklediğini ifade ettiler.

ÇOCUKLAR ZARAR GÖRÜYOR

Saldırılardan canlarını zor kurtaran binlerce Suriyeli, Türkiye sınırına yakın alanlara göç edip, buralarda kurdukları derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.  Çamur içindeki çadırlardaki kötü koşullar ise en fazla çocukları etkiliyor. Bazılarının zeytin ağaçları altına naylondan çadır kurduğu bölgede, ayaklarında ayakkabı, çorap olmayan çocuklar iç savaşın acımasızlığına rağmen yaşamlarını sürdürüyor.

Öte yandan, göç ederken yanlarına yeteri kadar eşya alamayan ailelere, sivil toplum kuruluşları mevsim şartlarına uygun battaniye ve kıyafet yardımı yapıyor.


Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin kaya kamyonu "Deve" seri üretime hazırlanıyor
Erkan Petekkaya'nın 'rüşvet' iddiası mahkemede gerginliğe yol açtı Türkiye-İran sınırında uçağın kuyruk izi, ilginç görüntüler oluşturdu Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı

Son Dakika Haberleri
22:22 Fransa'da "emeklilik reformu"na karşı eylemde 24 kişi gözaltına alındı, 36 kişi yaralandı. - Son Dakika
22:20 TBF Disiplin Kurulu'ndan Mustafa Cengiz'e para cezası - Son Dakika
22:18 Trump'a yönelik azil maddeleri yakında Senato'ya yollanacak - Son Dakika
22:18 Suudi Arabistan'dan İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırıya kınama - Son Dakika
22:18 Isparta'da "drift" yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira para cezası yazıldı - Son Dakika
21:46 Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı - Son Dakika
21:25 2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 22:25:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib'den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 380 bine ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]