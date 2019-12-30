İdlib'den Türkiye sınırına yaklaşık 20 bin sivil daha göç etti - Son Dakika

İdlib'de Rusya, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırıları azalmasına rağmen Türkiye sınırına son 48 saatte yaklaşık 20 bin sivil daha göç etti. İdlib'deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor. Yağmur nedeniyle sular altında kalan Sarmada ilçesi yakınlarındaki Sarut kampı, AA tarafından görüntülendi.