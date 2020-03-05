İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi

7 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle sürdürülen "Yolumuz İyilik Olsun" kampanyası kapsamında Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden 2 tır yardım malzemesi Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle sürdürülen "Yolumuz İyilik Olsun" kampanyası kapsamında Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden 2 tır yardım malzemesi Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Hz. Ebubekir Camisi önünde düzenlenen törenle, Silvan İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Silvan Şubesi iş birliğiyle hayırseverlerin de desteğiyle toplanan gıda, yatak, çocuk giysisi ve diğer yardımlardan oluşan malzemeleri taşıyan 2 tır dualarla yola çıktı.

İl Müftü Yardımcısı Nihat Koç, yaptığı konuşmada, İdlib kentindeki mazlumlara yardım göndermek için toplandıklarını belirterek, bu yardımların toplanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Koç, İdlib şehitlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara şifa diledi.

Törene, Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, İlçe Müftüsü İlhan Günay, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Türkiye, Silvan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'li Senatörler Lindsay Graham ve Marco Rubio, İdlib konusunda Türkiye'ye destek verilmesi çağrısı yaptı
NATO'dan AB'ye mülteci çağrısı: Türkiye ile işbirliğinin yolunu arayın Son Dakika: İdlib'den bir acı haber daha: 1 askerimiz şehit oldu Moskova'daki tarihi İdlib zirvesinden ateşkes kararı çıktı! Bu gece yürürlüğe girecek

Son Dakika Haberleri
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 20:48:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]