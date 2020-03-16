İdlib'e 2 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
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İdlib'e 2 tır yardım malzemesi gönderildi

6 saat önce

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) tarafından Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) tarafından Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

ADYÜ tarafından düzenlenen "Geçmişimi unutmadan geleceğe emin adımlarla" yardım kampanyası kapsamında toplanan yardımları taşıyan tırların gönderilmesi için üniversite yerleşkesinde tören düzenlendi.

ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, yaptığı konuşmada, yardım kampanyasına destek veren üniversite çalışanlarına teşekkür ederek, "7 bin 58 paket giyecek ve 930 torba gıdadan oluşan kolileri tırlara yükleyerek İdlib'e gönderiyoruz. Bu kampanyalar devam edecek. İnşallah Suriyeli kardeşlerimiz de bir an önce huzura kavuşurlar." dedi.

Konuşmaların ardından 2 tır yardım malzemesi, İdlib'e doğru yola çıktı.

İdlib'e 2 tır yardım malzemesi gönderildi

Adıyaman Üniversitesi, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:19 Kaynak: AA
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