İdlib'e 3 tır insani yardım gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat İdlib'e 3 tır insani yardım gönderildi - Son Dakika

İdlib'e 3 tır insani yardım gönderildi

7 saat önce

Şanlıurfa'dan, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 3 tır insani yardım gönderildi.

Şanlıurfa'dan, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 3 tır insani yardım gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu, Eyyübiye Kaymakamlığı, Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı ve Suriyeli İş Adamları Derneği öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen gıda maddesi, çadır ve giysilerden oluşan yardımları taşıyan tırların uğurlanması dolayısıyla Yenice Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, törende yaptığı konuşmada, İdlib'de çok ciddi bir insani dram yaşandığını söyledi.

Orada yaşayanlar için kışın çok çetin geçtiğini belirten Ünal, şöyle konuştu:

"İdlib'de yaşanan dramı görmemek imkansız. Bizim onlar için öncelikli yapacağımız dua etmek, ardından bu soğuk kış günlerini atlatmaları için sığınacakları bir çadır, giysi, yiyecek ve içecek temin etmek. Bizler de imkanlarımız çerçevesinde yardımlarımızı topluyoruz. Oraya bir an önce ulaştırmaya çalışıyoruz."

Platform Başkanı Osman Gerem de dünyada birçok ülke ile milletin İdlib'e karşı sağır ve dilsiz kaldığını ifade etti.

Dünyanın Körfez Savaşı'nda petrole batan bir karabatağa gösterdiği hassasiyeti İdlib'e göstermediğini anlatan Gerem, "Bugün İdlib'de sadece insanlar ölmüyor adeta insanlık ölüyor. Orada kıyamet yaşanıyor. İdliblinin kıyameti kopuyor. Bugün bizler İdlib'e sahip çıkmazsak ve duyarsız kalırsak yarın bizim başımıza bu kıyamet kopacaktır. İnsanlığın gereği mazlum ve mağdurların yanında olmaktır." dedi.

Suriyeli İş Adamları Derneği Başkanı Abdulselam Hac İbrahim ise yardımların toplanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Okunan duanın ardından, yardım malzemelerini taşıyan tırlar İdlib'e uğurlandı.

İdlib'e 3 tır insani yardım gönderildi

Şanlıurfa, Suriye, İdlib, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:38 Kaynak: AA
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