İdlib'e 3 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'e 3 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

İdlib'e 3 tır insani yardım malzemesi gönderildi

7 saat önce

Karaman'dan, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardım malzemeleri yüklü 3 tır törenle uğurlandı.

Karaman'dan, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardım malzemeleri yüklü 3 tır törenle uğurlandı.

STK Platformu, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan insani yardım malzemesi taşıyan tırlar, İdlib'e gönderilmek üzere Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan yola çıktı.

Platform Başkanı Yunus Özdemir burada yaptığı konuşmada, İdlib'deki halkın yaralarını sarmaya gayret ettiklerini söyledi.

Yardım kampanyasının devam ettiğini belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Bu süre zarfında Türkiye genelinde 70 tır sivil toplum platformları olarak gönderildi. Bizim hazırladığımız tırlarla bu sayı 73'e çıktı. Karaman'dan ise İdlib yardım kampanyası kapsamında ilk 3 tırımızı gönderiyoruz. Yardım faaliyetlerimiz ise devam ediyor. Yardım tırlarımızın içerisinde iki tır unumuz var bir tırda hijyen malzememiz var. Yardımcı olan sivil toplum kuruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum."

İdlib'e 3 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Karaman, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:00 Kaynak: AA
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