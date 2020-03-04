İdlib'e 4 tır insani yardım gönderildi - Son Dakika
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İdlib'e 4 tır insani yardım gönderildi

6 saat önce

Şanlıurfa'dan, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 4 tır insani yardım yollandı.

Şanlıurfa'dan, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 4 tır insani yardım yollandı.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerince temin edilen ve içerisinde, çadır, temizlik malzemesi, kıyafet, çocuk maması ve gıda maddeleri bulunan yardım malzemelerini taşıyan tırların uğurlanması dolayısıyla Yenice Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Platform Başkanı Osman Gerem, törende yaptığı konuşmada, bombalardan ve zulümden kaçarak taşların ve ağaçların altına sığınmak zorunda kalan İdlibli kardeşleri için toplanan insani yardımları göndermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Gerem, yardım çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

Beyazay Derneği Almanya Şube Başkanı Vedat Özçelik ise yardım kampanyasına destek olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

İdlib halkının zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Özçelik, tüm Suriyelilerin kendi evlerinde huzur içinde yaşamalarını temenni etti.

Dua edilmesinin ardından yardım tırları, İdlib kırsal bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Suriye'ye doğru yola çıktı.

İdlib'e 4 tır insani yardım gönderildi

Şanlıurfa, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:36 Kaynak: AA
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