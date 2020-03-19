İdlib'e 50 araçlık askeri sevkiyat - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İdlib'e 50 araçlık askeri sevkiyat - Son Dakika

İdlib'e 50 araçlık askeri sevkiyat

6 saat önce

İdlib'e 50 araçlık askeri sevkiyat Türk Silahlı Kuvvetleri geçtiğimiz günlerde İdlip'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına destek amaçlı yaklaşık 50 araçlık zırhlı araç konvoyu sınır hattına hareket etti İslahiye 106. Topçu Alayından çıkarak Hatay'da bulunan sınır birliklerine doğru hareket etti.

İdlib'e 50 araçlık askeri sevkiyat

GAZİANTEP - Türk Silahlı Kuvvetleri geçtiğimiz günlerde İdlip'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına destek amaçlı yaklaşık 50 araçlık zırhlı araç konvoyu sınır hattına hareket etti

İslahiye 106. Topçu Alayından çıkarak Hatay'da bulunan sınır birliklerine doğru hareket etti. Türk Silahlı Kuvvetleri geçtiğimiz günlerde İdlip'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına destek amaçlı zırhlı personel taşıyıcı, tank ve ZPT'den oluşan 50 'ye yakın askeri konvoy, İslahiye 106. Topçu Alayından çıkarak Hatay'da bulunan sınır birliklerine doğru hareket etti. Suriye'nin İdlip şehrine destek amaçlı Türkiye'nin değişikli illerinde bulunan birliklerden gönderilen ve İslahiye 106. Topçu Alayı'na konuşlanan askeri araçlar bu sabah toplu olarak geniş güvenlik önlemleri altında Suriye'deki sınır birliklerine doğru hareket etti.

Sevkıyatın büyük olması ve konvoy çeşitli araçların olduğu dikkatlerden kaçmadı.

İdlib'e 50 araçlık askeri sevkiyat

İslahiye, Hatay, İdlip, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:31 Kaynak: İHA

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