- İdlib'e 53 binden fazla korona virüs aşı dozu ulaştı - Son Dakika

- İdlib'e 53 binden fazla korona virüs aşı dozu ulaştı
İDLİB - Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan Suriye'nin idlib iline 53 bin 800 korona virüs aşı dozu ulaştı.
Düşük gelirli ülkelere aşı desteği vermek amacıyla kurulan Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı kapsamında Suriye'nin İdlib iline korona virüse karşı aşı ulaştırıldı. Aşılar Suriye'ye, Türkiye - Suriye arasındaki Bab El-Hava Sınır Kapısı'ndan İdlib İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Sevkiyatın idlib'e ulaşmasında Kıtalararası Doktorlar Derneği (PAC- Physicians Across Continents) destek sağladı.
Kaynak: İHA
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