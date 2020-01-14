İdlib'e 6 tır acil yardım malzemesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'e 6 tır acil yardım malzemesi - Son Dakika

İdlib'e 6 tır acil yardım malzemesi

6 saat önce

Kızılay ile İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye sınırına göç eden İdlib halkına; gıda, giyim ve barınma yardımları gönderdi.

İdlib'e 6 tır acil yardım malzemesi, System.String[]

Kızılay ile İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye sınırına göç eden İdlib halkına; gıda, giyim ve barınma yardımları gönderdi.


Kızılay ile İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından İdlib'te rejim güçlerinin sivillere yönelik yaptığı saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına göç eden İdlib halkına gıda, giyim ve barınma yardımları gönderildi. Gaziantep, Adıyaman, Hatay ve Malatya ve Alanya'dan çıkartılan yardım tırları Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısından geçirilerek bölge halkına dağıtıldı.


İyilik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Turan Koçer, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda düzenlediği basın toplantısında, "İdlib'e sığınan 380 bin Suriyeli bu kış gününde mağdur ve mazlum olarak büyük sıkıntı içerisinde yardımlarımıza ihtiyaç duyarak burada konaklamak zorunda kalıyorlar. Gelme sebepleri ayakta kalmak. Suriyeli kardeşlerimiz için Türkiye'de vicdanlı, insaflı ve mazlumun yanında olan milletimizin kendi gönlünden kopan, karınca kararınca verdiklerinden topladıklarımızı burada tırlar dolusu malzemeye dönüştürdük. Bugün inşallah 6 tırı İdlib'e yolcu edeceğiz." dedi. - İSTANBUL

Kızılay, Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:04 Kaynak: İHA
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