İdlib'e 600 öğrenci için yeni okul - Son Dakika

SURİYE'nin İdlib kentine bağlı Akrabat bölgesinde bulunan Marmara Okulu'na, 8 derslikli ek bina inşa ediliyor.

Suriye'nin İdlib kenti Akrabat bölgesindeki Marmara Okulu'na Kuveyt merkezli Uluslararası İslami Yardım Organizasyonu (IICO) ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından 8 derslikli ek okul binası inşaatı sürüyor. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye'de eğitim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini kaydetti.

Bölgede okul yetersizliği nedeniyle çok sayıda çocuğun eğitim hakkından mahrum kaldığını belirten Tosun, "Suriye'de her çocuğun eğitim hakkını elde edebilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu amaçla okulun bulunmadığı yerlere yeni bina, kapasitesini aşan okullara ise ek bina inşa ediyoruz" dedi.600 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRECEKSuriye'de daha önce kurdukları bir okula da ek bina inşa etmeye başladıklarını belirten Tosun, "Son olarak Kuveyt IICO kurumunun desteğiyle İdlib'e bağlı Akrabat bölgesindeki 20 derslikli Marmara Okulu'muzun sahasında da 8 derslikli bir ek okul binası inşaatına daha başladık. Ek binamızın inşaatı tamamlandıktan sonra sabahçı ve öğlenci olarak 600 çocuğumuz burada eğitim görebilecek. Eski bina ile ek binamızda toplamda Marmara Okulu bünyesinde 1500 çocuk eğitimine devam edebilecek. Katkılarından ötürü IICO kurumuna teşekkür ediyoruz" diye konuştu.İHH, Suriye'de, iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana, ülke içerisinde eğitim alanında faaliyet yürütüyor.