İdlib'e askeri sevkıyat - Son Dakika
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İdlib'e askeri sevkıyat

6 saat önce

Suriye sınırına obüs sevkıyatı devam ediyor.

Suriye sınırına obüs sevkıyatı devam ediyor. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde konvoyu karşılayan taksiciler, Türk bayrakları ile askerlere destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne obüslerden oluşan 15 araçlık askeri sevkıyat yaptı. İdlib'de hava saldırısının ardından askeri sevkıyatlar yoğunlaşırken 15 araçtan oluşan konvoyu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde taksicilerden oluşan bir grup karşıladı. Ellerinde Türk bayrakları ile askerlere destek veren taksiciler, araçları ile bir süre konvoya eskortluk yaptı.

Öte yandan askeri araçların seyir ettiği güzergahtaki evlere de Türk bayrağı asıldığı görüldü.

(Mehmet Gökhan Özbal/İHA)

İdlib'e askeri sevkıyat

Gaziantep, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:15 Kaynak: İHA
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