İdlib'e askeri sevkiyat - Son Dakika

İdlib'e askeri sevkiyat
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerden gelen konvoylar Hatay'dan geçerek İdlib'e doğru hareket etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerden gelen konvoylar Hatay'dan geçerek İdlib'e doğru hareket etti.
Suriye'nin İdlib şehrine destek amaçlı Türkiye'nin değişikli illerinde bulunan birliklerinden gönderilen ve İslahiye 106. Topçu Alayı'na konuşlanan askeri araçlar bu sabah toplu olarak geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan'dan geçerek Suriye'deki sınır birliklerine doğru hareket etti. - HATAY
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:44 Kaynak: İHA
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