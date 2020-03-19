İdlib'e askeri sevkiyat - Son Dakika

İdlib'e askeri sevkiyat
6 saat önce
İdlib'e askeri sevkiyat Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerden gelen konvoylar Hatay'dan geçerek İdlib'e doğru hareket etti.
İdlib'e askeri sevkiyat
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerden gelen konvoylar Hatay'dan geçerek İdlib'e doğru hareket etti.
Suriye'nin İdlib şehrine destek amaçlı Türkiye'nin değişikli illerinde bulunan birliklerinden gönderilen ve İslahiye 106. Topçu Alayı'na konuşlanan askeri araçlar bu sabah toplu olarak geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan'dan geçerek Suriye'deki sınır birliklerine doğru hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:57 Kaynak: İHA
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