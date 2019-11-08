İdlib'e bağlı Jisr al-Shughur'a hava saldırısı
7 saat önce
Rusya'nın İdlib'e bağlı Jisr al-Shughur bölgesine hava saldırısı gerçekleştirildiği ve hava saldırısı sonucunda 3'ü çocuk 4 sivilin yaralandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:17 Kaynak: DHA
Rusya'nın İdlib'e bağlı Jisr al-Shughur bölgesine hava saldırısı gerçekleştirildiği ve hava saldırısı sonucunda 3'ü çocuk 4 sivilin yaralandığı belirtildi. Bölgedeki bir kilisenin de saldırıların isabet ettiği noktada bulunduğu belirtildi.
Dün de aynı bölge hava saldırılarının hedefi olmuştu.
Görüntü Dökümü
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-Bugünkü saldırının görüntüsü
-Saldırının ardından fotoğraflar
-Dünkü saldırının görüntüsü
-Dünkü saldırının ardından görüntü
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