Son Dakika Haberleri: İdlib'e bağlı Jisr al-Shughur'a hava saldırısı
Son Dakika Güncel İdlib'e bağlı Jisr al-Shughur'a hava saldırısı

İdlib'e bağlı Jisr al-Shughur'a hava saldırısı

7 saat önce

Rusya'nın İdlib'e bağlı Jisr al-Shughur bölgesine hava saldırısı gerçekleştirildiği ve hava saldırısı sonucunda 3'ü çocuk 4 sivilin yaralandığı belirtildi.

İdlib'e bağlı Jisr al-Shughur'a hava saldırısı, System.String[]

Rusya'nın İdlib'e bağlı Jisr al-Shughur bölgesine hava saldırısı gerçekleştirildiği ve hava saldırısı sonucunda 3'ü çocuk 4 sivilin yaralandığı belirtildi. Bölgedeki bir kilisenin de saldırıların isabet ettiği noktada bulunduğu belirtildi.

Dün de aynı bölge hava saldırılarının hedefi olmuştu.

Görüntü Dökümü

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-Bugünkü saldırının görüntüsü

-Saldırının ardından fotoğraflar

-Dünkü saldırının görüntüsü

-Dünkü saldırının ardından görüntü


Rusya, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:17 Kaynak: DHA
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