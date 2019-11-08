Son Dakika Haberleri: İdlib'e bağlı jisr al-shughur'a hava saldırısı
Son Dakika Güncel İdlib'e bağlı jisr al-shughur'a hava saldırısı

İdlib'e bağlı jisr al-shughur'a hava saldırısı

7 saat önce

İdlib'e bağlı Jisr al-Shughur'a hava saldırısıSuriye, (DHA) ? Rusya'nın İdlib'e bağlı Jisr al-Shughur bölgesine hava saldırısı gerçekleştirildiği ve hava saldırısı sonucunda 3'ü çocuk 4 sivilin yaralandığı belirtildi.

İdlib'e bağlı Jisr al-Shughur'a hava saldırısı

Suriye, (DHA) ? Rusya'nın İdlib'e bağlı Jisr al-Shughur bölgesine hava saldırısı gerçekleştirildiği ve hava saldırısı sonucunda 3'ü çocuk 4 sivilin yaralandığı belirtildi. Bölgedeki bir kilisenin de saldırıların isabet ettiği noktada bulunduğu belirtildi.

Dün de aynı bölge hava saldırılarının hedefi olmuştu.

İdlib'e bağlı jisr al-shughur'a hava saldırısı

Rusya, İdlib, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:35 Kaynak: DHA
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