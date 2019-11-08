İdlib'e bağlı jisr al-shughur'a hava saldırısı
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İdlib'e bağlı Jisr al-Shughur'a hava saldırısıSuriye, (DHA) ? Rusya'nın İdlib'e bağlı Jisr al-Shughur bölgesine hava saldırısı gerçekleştirildiği ve hava saldırısı sonucunda 3'ü çocuk 4 sivilin yaralandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:35 Kaynak: DHA
İdlib'e bağlı Jisr al-Shughur'a hava saldırısı
Suriye, (DHA) ? Rusya'nın İdlib'e bağlı Jisr al-Shughur bölgesine hava saldırısı gerçekleştirildiği ve hava saldırısı sonucunda 3'ü çocuk 4 sivilin yaralandığı belirtildi. Bölgedeki bir kilisenin de saldırıların isabet ettiği noktada bulunduğu belirtildi.
Dün de aynı bölge hava saldırılarının hedefi olmuştu.
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