İdlib'e Beton Blok Sevkiyatı
5 dakika önce
SURİYE'nin İdlib kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı devam ediyor.
SURİYE'nin İdlib kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı devam ediyor.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki tesislerde hazırlanan beton bloklar, TIR'lara yüklenerek Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getiriliyor. Beton bloklar buradan da TSK'ya ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için İdlib'e gönderiliyor. Beton blokların her birinin 12 ton ağırlığında, 4 metre yüksekliğinde olduğu belirtildi.
- Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:58 Kaynak: DHA
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