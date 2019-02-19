İdlib'e Beton Blok Sevkiyatı
1 saat önce
Suriye'nin İdlib kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı devam ediyor.
Suriye
'nin İdlib
kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri
'ne (TSK
) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı devam ediyor. Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesindeki tesislerde hazırlanan beton bloklar, TIR'lara yüklenerek Cilvegözü
Gümrük Kapısı'na getiriliyor. Beton bloklar buradan da TSK'ya ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için İdlib'e gönderiliyor. Beton blokların her birinin 12 ton ağırlığında, 4 metre yüksekliğinde olduğu belirtildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:10 Kaynak: DHA
ABD'li Komutan, Türkiye Tarafından Aranan PKK'lı Terörist ile Görüştü
Amik Ovası'nda Sular Yükseldi
Vizelerin Kalkmasıyla Moldova'dan Türkiye'ye Gelecek Turist Sayısının 200 Bini Geçmesi Bekleniyor
Son Dakika! ABD'den Irak Açıklaması: Talep Ederlerse Güçlerimiz, NATO ve Uluslararası Koalisyon Çekilebilir