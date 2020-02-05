İdlib'e bombardıman sürüyor, siviller çareyi kaçmakta buluyor - Son Dakika
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İdlib'e bombardıman sürüyor, siviller çareyi kaçmakta buluyor

6 saat önce

Suriye'nin İdlib ve Halep kentlerine Esad rejimi ve Rusya'nın yaptığı hava saldırıları her geçen gün artarak devam ediyor.

İdlib'e bombardıman sürüyor, siviller çareyi kaçmakta buluyor, System.String[]

Suriye'nin İdlib ve Halep kentlerine Esad rejimi ve Rusya'nın yaptığı hava saldırıları her geçen gün artarak devam ediyor. Yıllar önce başlayan iç savaş devam ederken son dönemlerde yoğunlaşan saldırılar, sivilleri evlerini terk etmek zorunda bıraktı.


Güven sorununun yaşandığı bölgeleri terk eden siviller, aile bireylerini ve eşyalarını alarak Türkiye sınırına akın ediyor. Bombardımandan kaçan bölge halkı kamyon kasalarında yolculuk ederek güvenli bölgelere gidiyor. Güvenli bölgelere sığınan siviller, uzun kuyruklar oluşturuyor.


Ailesi ile evlerini terk etmek zorunda kalan gençlerden biri, "Nereye gideceğiz insanlar perişan halde. Bizi bırakın kendi başımızın çaresine bakalım. Yeter diyorum ailemiz bir yerde biz bir yerdeyiz. Hiçbir şey yok, odun yok, ekmek yok, yeter artık bıktık" ifadelerini kullandı. - İDLİB

Suriye, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:19 Kaynak: İHA
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