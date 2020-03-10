İdlib'e çadır diye DEAŞ'a para topladı - Son Dakika
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İdlib'e çadır diye DEAŞ'a para topladı

13 dakika önce

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "İdlib'e çadır kampanyası" adı altında DEAŞ terör örgütü üyeleri için para toplayan bir kişiyi gözaltına aldı.

İdlib'e çadır diye DEAŞ'a para topladı, System.String[]

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, " İdlib'e çadır kampanyası" adı altında DEAŞ terör örgütü üyeleri için para toplayan bir kişiyi gözaltına aldı.

Sosyal yardımlaşma platformları ve internet üzerinden "İdlib'e çadır kampanyası" adı altında DEAŞ terör örgütüne Bursa'da finansal destek sağlayan H.K. jandarma tarafından teknik takibe alındı. Yıldırım ilçesinde ikamet eden H.K isimli şahsın topladığı paraları özel bir para gönderme sistemi üzerinden Suriye'de bulunan DEAŞ terör örgütü mensuplarına ulaştırdığı belirlendi. Şüpheli H.K. gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve üzerinde yapılan aramada, DEAŞ terör örgütünce kullanılan çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ile Suriye'ye gönderilmek üzere hazırlanan nakit para ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Bursa, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 06:15 Kaynak: İHA
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