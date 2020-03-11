İdlib'e 'ejder' sevkiyatı - Son Dakika

GAZİANTEP(İHA) – İdlib'de "Bahar Kalkanı" harekatına destek için 'ejder' olarak bilinen zırhlı personel taşıyıcı araçların sevkiyatı yapıldı.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib'de başlatılan "Bahar Kalkanı" harekatına destek amaçlı ejder adıyla bilinen zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçerek Hatay istikametine gitti. Sevkiyatların devam etmesi bekleniyor. - GAZİANTEP