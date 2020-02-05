İdlib'e gıda, kıyafet ve yakacak yardımı - Son Dakika

Dünya Şehit Çocukları Vakfı, Adana Dosteller ve Eskişehir Günışığı derneklerince Suriye'ni İdlib bölgesine gıda, kıyafet ve yakacak yardımı yapıldı.

Yardımlar taşıyan tır ve kamyonlar İdlib'e gitmek üzere Hatay'ın Yayladağı ilçesine geldi.

Dünya Şehit Çocukları Vakfınca hazırlanan 2 bin kıyafet, 1000 branda, 5 bin çizme, 185 soba, 2 bin hasır ve 100 bin ekmek, Adana Dosteller Derneğince hazırlanan 7 bin çizme,1000 mont, 115 ton odun ve 140 bin ekmek ve Eskişehir Günışığı Derneği tarafından hazırlanan 25 ton un, 50 ton kuru gıda, 40 ton odun, 500 battaniye, 300 yatak ve 50 sobadan oluşan yardımların, İdlib kırsalında çadırlarda yaşayan ailelere dağıtılacağı bildirildi.