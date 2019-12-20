İdlib'e hava saldırıları sürüyor: 3 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'e hava saldırıları sürüyor: 3 ölü - Son Dakika

İdlib'e hava saldırıları sürüyor: 3 ölü

6 saat önce

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere yönelik hava saldırılarında 3 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere yönelik hava saldırılarında 3 sivil hayatını kaybetti.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları Maarratünnan ilçesi ve kırsalı ile Cercenaz beldesi, Tel Mennis ve Tuh köylerine saldırı düzenledi. Esed rejiminin savaş uçakları da Maarratünnan ilçesi ile Han es Sübül, Marşurin, Gadafa, Marşimşe, Reyyan, Sırman, Katra,Deyr Şarki ve Bernan köylerini vurdu.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Maarratünnan ilçesinde 2 ve Deyr Şarki köyünde ise 1 sivil yaşamını yitirdi.

Sivil Savunma ekipleri, olay yerinde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun bombardıman sürerken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğüne göre, kasım ayından bu yana en az 180 bin sivil, Suriye- Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti.

İdlib'e hava saldırıları sürüyor: 3 ölü

Suriye, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:10 Kaynak: AA
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