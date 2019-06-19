İdlib'e hava saldırılarında sivil kayıplar artıyor

Suriye
'de Beşşar Esed
rejimi ve Rusya'nın İdlib
Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 10 sivil öldü, 23 sivil yaralandı.
Esed rejimi ve Rusya, sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki İdlib ilinin güneyindeki Han Şeyhun
ilçesi, Kensafra beldesi, Binin, El Erbain, Has, Bara ve İhsam köyleri ile Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ilçesi ile Cubbin köyüne hava saldırıları gerçekleştirdi.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, hava saldırılarında ilk belirlemelere göre Kensafra beldesinde 3, Binin köyünde 7 olmak üzere 10 sivil hayatını kaybetti.
Saldırılarda yaralanan 23 sivil hastanelere kaldırıldı.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi. Türkiye
, Rusya ve İran
, 4- 5 Mayıs
2017'deki Astana
toplantısında İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.