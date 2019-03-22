İdlib'e Hava Saldırısı: 10 Ölü
1 saat önce
Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen hava saldırısı sonucu 10 sivilin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Suriye
'nin İdlib
kentine düzenlenen hava saldırısı sonucu 10 sivilin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Suriye'nin İdlib kentinin Kafarya bölgesine düzenlenen hava saldırısı sonucu 10 sivilin yaşamını yitirdiği, 26 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:16 Kaynak: İHA
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