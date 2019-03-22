Son Dakika Haberleri: İdlib'e Hava Saldırısı: 10 Ölü

İdlib'e Hava Saldırısı: 10 Ölü

1 saat önce

Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen hava saldırısı sonucu 10 sivilin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İdlib'e Hava Saldırısı: 10 Ölü, System.String[]
Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen hava saldırısı sonucu 10 sivilin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Suriye'nin İdlib kentinin Kafarya bölgesine düzenlenen hava saldırısı sonucu 10 sivilin yaşamını yitirdiği, 26 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:16 Kaynak: İHA

Suriye, İdlib, Güncel
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