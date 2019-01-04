Son Dakika Haberleri: İdlib'e Hava Saldırısı

İdlib'e Hava Saldırısı

9 dakika önce

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde savaş uçaklarının sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırısında 7 sivil yaralandı.

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Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde savaş uçaklarının sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırısında 7 sivil yaralandı.

AA muhabirinin Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından aldığı bilgiye göre, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırlarında yer alan Han Şeyhun ilçesinin kırsalındaki sivil yerleşimlere sabaha karşı hava saldırısı yapıldı.

Saldırıda aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Saldırının ardından olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, enkaz altındakileri kurtararak ambulanslarla hastaneye taşıdı.

Muhaliflere ait Uçak Gözlem Evi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hava saldırısını Hımeymim Üssü'nden kalkan Rus savaş uçakları gerçekleştirdi." bilgisini paylaştı.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) geçen ay yayımladığı raporunda, İdlib'de Esed rejimi güçlerinin Soçi mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den 24 Aralık 2018'e kadarki dönemde düzenlediği saldırılarında 6'sı kadın, 22'si çocuk 45 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken, askeri muhalifler mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:08 Kaynak: AA

Suriye, İdlib, Güncel
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