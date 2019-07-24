- İdlib'e hava saldırısı
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- İdlib'e hava saldırısıİDLİB - İdlib'in batısına gerçekleştirilen hava saldırısında 1 çocuk hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:31 Kaynak: İHA
- İdlib'e hava saldırısı
İDLİB - İdlib'in batısına gerçekleştirilen hava saldırısında 1 çocuk hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.
Esad rejimi tarafından İdlib'in batısına hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 çocuk hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı. Sivil savunma ekipleri yaralananlar arasında 9 çocuğun bulunduğunu doğruladı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, sivil savunma ekipleri saldırının gerçekleştirildiği bölgede enkazda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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