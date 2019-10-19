Son Dakika Haberleri: İdlib'e hava saldırısı: 2 ölü
Son Dakika Güncel İdlib'e hava saldırısı: 2 ölü

İdlib'e hava saldırısı: 2 ölü

42 dakika önce

Suriye'de Esad rejimine ait uçakların İdlib'in kırsal bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'de Esad rejimine ait uçakların İdlib'in kırsal bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'de rejim uçakları İdlib kırsalındaki Taftanaz kasabasına hava saldırıları düzenledi. Saldırıda bir kadın ile kocasının hayatını kaybettiği, 5 sivilin yaralandığı açıklandı. Suriye'de Esad rejimine bağlı uçakların 15 hava saldırısı gerçekleştirdiği öğrenildi.

(Hamad Alnajjar - Abu Mucahit El Halebi/İHA)

İdlib'e hava saldırısı: 2 ölü

Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan şüpheli ifadesiyle kan dondurdu: İkinci eş olarak istedim
Putin görüşmesinin detayları belli oldu: Erdoğan, YPG'nin Esed rejimine bıraktığı topraklarda Güvenli Bölge kurma talebinde bulunacak Mehmetçik geldi, terör örgütünün zulmü bitti! Savaş mağduru çocukların yüzü gülüyor Rus yetkililer, Suriye'nin başkenti Şam'da Esed ile görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 14:42:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İdlib'e hava saldırısı: 2 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]