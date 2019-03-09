İdlib'e Hava Saldırısı: 2 Ölü, 6 Yaralı
1 saat önce
Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Cisr eş-Şuğur ilçesine düzenlenen saldırıda biri sivil savunma gönüllüsü olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Cisr eş-Şuğur ilçesine düzenlenen saldırıda biri sivil savunma gönüllüsü olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, Cisr eş-Şuğur ilçesine Rus savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında biri sivil savunma gönüllüsü olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını açıkladı. - İDLİB
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:35 Kaynak: İHA
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