Son Dakika Haberleri: İdlib'e Hava Saldırısı: 2 Ölü, 6 Yaralı

İdlib'e Hava Saldırısı: 2 Ölü, 6 Yaralı

1 saat önce

Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Cisr eş-Şuğur ilçesine düzenlenen saldırıda biri sivil savunma gönüllüsü olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İdlib'e Hava Saldırısı: 2 Ölü, 6 Yaralı, System.String[]
Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Cisr eş-Şuğur ilçesine düzenlenen saldırıda biri sivil savunma gönüllüsü olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, Cisr eş-Şuğur ilçesine Rus savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında biri sivil savunma gönüllüsü olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını açıkladı. - İDLİB

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:35 Kaynak: İHA

Suriye, İdlib, 3. Sayfa
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