İdlib'e Hava Saldırısı: 2 Ölü, 6 Yaralı

Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Cisr eş-Şuğur ilçesine düzenlenen saldırıda biri sivil savunma gönüllüsü olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Cisr eş-Şuğur ilçesine düzenlenen saldırıda biri sivil savunma gönüllüsü olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.



İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, Cisr eş-Şuğur ilçesine Rus savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında biri sivil savunma gönüllüsü olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını açıkladı. - İDLİB

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