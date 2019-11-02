Son Dakika Haberleri: İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü
Son Dakika Güncel İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü

İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü

7 saat önce

Suriye'de Beşar Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti.

İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü, System.String[]

Suriye'de Beşar Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti.

Beşar Esad rejimi ve destekçisi Rusya İdlib sınırları içindeki yerleşim bölgelerine hava saldırını sürdürüyor. İdlib'teki sivil savunma ekipleri, İdlib'in güneyindeki Cabla beldesinde yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında 4 sivil hayatını kaybettiğini, bir sivilin de yaralandığını açıkladı. Ölüler arasında bir kadın ve çocuğun olduğu öğrenildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:30 Kaynak: İHA
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